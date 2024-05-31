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وكالة "رويترز": حماس تقول إنها تنظر للمقترح الأخير للرئيس الأميركي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار بإيجابية

Lebanon 24
31-05-2024 | 17:23
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