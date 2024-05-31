Advertisement

أخبار عاجلة

المفوضية الأوروبية: اقتراح بايدن لإنهاء الحرب في غزة متوازن وواقعي ويجب دعمه من كل الأطراف

Lebanon 24
31-05-2024 | 17:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوضية الأوروبية تدعم اقتراح بايدن لإنهاء حرب غزة: متوازن وواقعي
lebanon 24
01/06/2024 02:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: المقترح الأخير يمثل فرصة كبيرة للتحرك نحو إنهاء الحرب ومعاناة المدنيين في غزة (التلفزيون العربي)
lebanon 24
01/06/2024 02:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية: ندعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 ويجب أن يشكل هذا جزءاً من تسوية دبلوماسية مُتفاوَض عليها
lebanon 24
01/06/2024 02:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوديرلاين: لبنان بلد جميل ومتنوع إلا أنّه يواجه تحديات كبيرة محلياً ونتيجة للتوترات والحرب في المنطقة
lebanon 24
01/06/2024 02:50:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:14 | 2024-05-31
18:31 | 2024-05-31
18:00 | 2024-05-31
17:58 | 2024-05-31
17:57 | 2024-05-31
17:52 | 2024-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24