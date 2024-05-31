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غوتيريش: أرحب بمبادرة الرئيس بايدن وأشجع الأطراف على اغتنام هذه الفرصة لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن

Lebanon 24
31-05-2024 | 18:31
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