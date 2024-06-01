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مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: من الواضح أن القانون الإنساني الدولي لم يعد يحترم بالقدر الكافي

Lebanon 24
01-06-2024 | 00:23
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