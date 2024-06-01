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أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: الأمر يتوقف الآن على حماس وما إذا كانت ستعود إلى التفاوض أم لا

Lebanon 24
01-06-2024 | 00:59
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