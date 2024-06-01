Advertisement

أخبار عاجلة

"لبنان 24": دبابة ميركافا اسرائيلية استهدفت بقذيفة مباشرة بلدة كفركلا

Lebanon 24
01-06-2024 | 01:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": دبابة ميركافا متمركزة في مستعمرة المطلة استهدفت احد المنازل في بلدة كفركلا
lebanon 24
01/06/2024 10:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": المدفعية الاسرائيلية استهدفت بلدة بليدا بقذيفتين
lebanon 24
01/06/2024 10:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية استهدفت بلدة عيترون
lebanon 24
01/06/2024 10:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
دبابة "ميركافا" استهدفت منزلا في كفركلا
lebanon 24
01/06/2024 10:25:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2024-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:14 | 2024-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:49 | 2024-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:58 | 2024-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2024-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:19 | 2024-06-01
03:19 | 2024-06-01
03:03 | 2024-06-01
02:50 | 2024-06-01
02:17 | 2024-06-01
02:02 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24