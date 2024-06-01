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" لبنان 24": الجيش الإسرائيلي نفذ حملة تمشيط بالاسلحة الرشاشة من يارين والبستان ومروحين الى طير حرفا والجبين جنوب لبنان

Lebanon 24
01-06-2024 | 02:02
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