النائب فيصل كرامي: استغرب من الذين يعاندون ويرفضون الذهاب الى الحوار .. الا يدرون ان رفض الحوار هو رفض للجوهر الميثاقي الذي يجمع اللبنانيين وانهم يقامرون في تعريض بلدنا الهش والمأزوم لخطر وجودي

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