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النائب فيصل كرامي: استغرب من الذين يعاندون ويرفضون الذهاب الى الحوار .. الا يدرون ان رفض الحوار هو رفض للجوهر الميثاقي الذي يجمع اللبنانيين وانهم يقامرون في تعريض بلدنا الهش والمأزوم لخطر وجودي

Lebanon 24
01-06-2024 | 03:19
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