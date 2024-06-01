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الأونروا: دمار وتضرر لأكثر من 170 منشأة تابعة للوكالة في مختلف أنحاء ⁧قطاع غزة

Lebanon 24
01-06-2024 | 03:48
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