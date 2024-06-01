شارل عربيد في مؤتمر تجدد للوطن تحت عنوان "من لبنان الساحة الى لبنان الوطن": لمعالجة قضية النزوح ولنرفض التقسيم ولنتمسك بقاعدة ان "لبنان وطن نهائي للجميع"

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