بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي: لم يكن الدين حاجزاً بين الناس أو سبباً لخلاف أو تباعد لكن يبدو أنّ تلك الأيام ولّت مع الزّمن

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