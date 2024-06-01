الراعي: الملفّ الرئاسي معقّد لأنّ القوى السياسيّة تظنّ أنّ الرئيس الآتي سيكون الناظم لإعادة صياغة لبنان الجديد ولا بدّ من وضع شروط مسبقة عليه

Lebanon 24