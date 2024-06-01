Advertisement

أخبار عاجلة

الراعي: الملفّ الرئاسي معقّد لأنّ القوى السياسيّة تظنّ أنّ الرئيس الآتي سيكون الناظم لإعادة صياغة لبنان الجديد ولا بدّ من وضع شروط مسبقة عليه

Lebanon 24
01-06-2024 | 04:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
موسى: لم نلتق فرنجية بصفته مرشحا رئاسيا إنّما بصفته السياسية ونحن لا نتحدث بأسماء مرشحين إنّما نتعامل مع فكرة الرئيس طالما جرى انتخابه من القوى السياسيّة اللبنانية
lebanon 24
01/06/2024 14:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: سنستفيد من الجلسة النيابية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري لمعرفة حقيقة "المليار يورو" المقدمة من الاتحاد الأوروبي للحكومة اللبنانية وإذا كانت "مساعدة طبيعية" أو دعم للجيش والقوى الأمنية فنحن معها
lebanon 24
01/06/2024 14:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: المجتمع اللبناني صار عصيًّا على الحلول وأليفاً على المشاكل وكأنّ الأزمات أهون من الحلول والإشكالية الكبرى أن العناصر التأسيسيّة التي تكوّن أُمّة هي التي تفرّق بين اللبنانيين
lebanon 24
01/06/2024 14:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي: لبنان بات بلداً طبقيًّا وحين انتفض الشعب لتحسين وضعه وحين اختار في الانتخابات فهو اختار الأسماء المغلوطة
lebanon 24
01/06/2024 14:24:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:24 | 2024-06-01
07:19 | 2024-06-01
07:15 | 2024-06-01
07:05 | 2024-06-01
07:02 | 2024-06-01
06:55 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24