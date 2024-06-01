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حزب الله يُعلن استهداف مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا ‏بالأسلحة الصاروخية

Lebanon 24
01-06-2024 | 04:53
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"حزب الله": رداً على ‏‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا بلدة مارون الراس ‏‏استهدفنا مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة شوميرا ‏‏بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة
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