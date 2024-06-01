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بلدية كريات شمونة: أضرار بالغة في البنى التحتية والمباني والسيارات من دون إصابات نتيجة القصف الأخير من لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
01-06-2024 | 05:43
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