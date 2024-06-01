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حركة الجهاد: سندرس مقترح بايدن وسنحدد موقفنا وفقا لما يضمن وقف الحرب في غزة وضمان إعادة الإعمار (الحدث)

Lebanon 24
01-06-2024 | 05:44
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