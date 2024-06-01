Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام مصرية عن مصدر رفيع المستوى: مصر أكدت لكافة الأطراف موقفها الثابت بعدم فتح معبر رفح طالما بقيت السيطرة الإسرائيلية عليه (الجزيرة)

Lebanon 24
01-06-2024 | 07:24
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام مصرية عن مصدر أمني: تشكيل لجان تحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره (الجزيرة)
lebanon 24
01/06/2024 17:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"الشرق" عن وسائل إعلام مصرية: استهداف مخازن المساعدات في الجانب الفلسطيني من الحدود وعربات إطفاء مصرية تساعد في السيطرة عليها
lebanon 24
01/06/2024 17:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مصري رفيع المستوى: مشاورات مصرية مع جميع الأطراف المعنية لحسم بعض النقاط الخلافية بين إسرائيل وحماس
lebanon 24
01/06/2024 17:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر رفيع المستوى: الاتصالات المصرية تتم مع كافة الأطراف وهدفها الوصول لهدنة ووقف الحرب وإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/06/2024 17:48:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:28 | 2024-06-01
10:28 | 2024-06-01
10:25 | 2024-06-01
10:06 | 2024-06-01
10:03 | 2024-06-01
09:18 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24