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وزيرة الخارجية الهولندية: أشيد بالخطة التي قدمها الرئيس الأميركي بايدن لوقف إطلاق النار بغزة والإفراج عن الرهائن وتوصيل المساعدات (الجزيرة)
Lebanon 24
01-06-2024
|
07:26
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