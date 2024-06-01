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عناصر الجيش قاموا بتفجير الصاروخ الذي كان محملاً بالمسيرة التي سقطت عند مفرق ديركيفا (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
01-06-2024 | 10:28
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