Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار لم تتوقف لحظة في الشمال منذ ساعات الصباح الباكر

Lebanon 24
01-06-2024 | 12:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الميادين" عن وسائل إعلام إسرائيلية: يوم حافل من صفارات الإنذار وسقوط الصواريخ في الشمال عند الحدود مع لبنان
lebanon 24
01/06/2024 20:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: مناطق جديدة دخلت في دائرة الإنذار في الشمال حيث تُسمع للمرة الأولى منذ 7 تشرين الأول صفارات الإنذار فيها
lebanon 24
01/06/2024 20:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في عدد كبير من مستوطنات الشمال خشية تسلل طائرة من دون طيار (الميادين)
lebanon 24
01/06/2024 20:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: انطلاق صفارات الإنذار في "أفيفيم" و"برعام" و"يرؤون" عند الحدود الشمالية مع لبنان
lebanon 24
01/06/2024 20:52:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:26 | 2024-06-01
13:23 | 2024-06-01
13:20 | 2024-06-01
13:05 | 2024-06-01
12:57 | 2024-06-01
12:56 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24