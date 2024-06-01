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وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار لم تتوقف لحظة في الشمال منذ ساعات الصباح الباكر
Lebanon 24
01-06-2024
|
12:29
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