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حماس لـ"الحدث": لا نية بتسليم السلاح ووقف التسلّح طالما إسرائيل موجودة

Lebanon 24
01-06-2024 | 13:26
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