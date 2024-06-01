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أمر أميري بتزكية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد (سكاي نيوز)

Lebanon 24
01-06-2024 | 14:17
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