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الخارجية المصرية: وزير الخارجية بحث باتصال مع بلينكن مقترح بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة وجهود الوساطة

Lebanon 24
01-06-2024 | 14:23
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