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بيان قطري مصري أميركي مشترك: ندعو بصفتنا وسطاء كلا من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حددها الرئيس بايدن (العربي)

Lebanon 24
01-06-2024 | 14:49
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