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وزارة الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية في طهران وتبلغه احتجاجها الشديد على نشر اتهامات كاذبة ضد بلادها (الميادين)

Lebanon 24
01-06-2024 | 14:50
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