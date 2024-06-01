Advertisement

أخبار عاجلة

إعلام إسرائيلي: سموتريتش وبن غفير يهددان بإسقاط الحكومة في حال قبلت مقترح بايدن بشأن صفقة التبادل

Lebanon 24
01-06-2024 | 15:38
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب والحكومة المصغرة سيعقدان اجتماعات بشأن قرار بايدن (العربية)
lebanon 24
02/06/2024 03:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: المجلس الوزاري الإسرائيلي الموسع سيجتمع مساء غد لبحث رد حماس بشأن صفقة التبادل
lebanon 24
02/06/2024 03:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24
انتهاء جلسة الحكومة الإسرائيلية المصغرة بشأن ملفي رفح وصفقة التبادل (العربية)
lebanon 24
02/06/2024 03:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: إسرائيل قبلت مقترح الإفراج عن 33 أسيرا أحياء أو أموات خلال المرحلة الأولى من الصفقة
lebanon 24
02/06/2024 03:42:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:54 | 2024-06-01
16:53 | 2024-06-01
16:35 | 2024-06-01
16:24 | 2024-06-01
16:12 | 2024-06-01
16:11 | 2024-06-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24