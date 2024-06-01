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وسائل إعلام إسرائيلية: عائلات المختطفين تتظاهر وتتوعد بالوصول لبيت عائلة نتنياهو الخاص للمطالبة بإبرام صفقة (الجزيرة)

Lebanon 24
01-06-2024 | 16:24
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