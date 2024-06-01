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وزير خارجية الإمارات: على الجانبين اغتنام مقترحات بايدن فهي فرصة سانحة لوقف الحرب ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح
Lebanon 24
01-06-2024
|
23:49
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