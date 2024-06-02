Advertisement

أخبار عاجلة

كبير مستشاري نتنياهو: إنها ليست صفقة جيدة ولكننا نرغب بشدة في إطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
02-06-2024 | 00:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر مصري رفيع: الموقف الإسرائيلي لا يزال غير مؤهل للتوصل إلى صفقة بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/06/2024 10:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
هاريس: نعمل على التوصل إلى وقف فوري ومطوّل لإطلاق النار في غزة ضمن صفقة لإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
02/06/2024 10:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: شروط إنهاء الحرب تشمل تدمير قدرات حماس العسكرية والإدارية وتحرير كل الرهائن وضمان ألا تشكل غزة أي خطر على إسرائيل
lebanon 24
02/06/2024 10:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية البريطاني: على حماس قبول الصفقة الجديدة لوقف القتال في غزة وإطلاق سراح المحتجزين
lebanon 24
02/06/2024 10:26:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2024-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2024-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2024-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2024-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2024-06-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:19 | 2024-06-02
03:18 | 2024-06-02
03:03 | 2024-06-02
03:00 | 2024-06-02
02:31 | 2024-06-02
02:27 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24