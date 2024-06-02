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الرئيس الأوكراني: أكثر من 100 دولة ومنظمة أكدت مشاركتها في قمة سويسرا للسلام

Lebanon 24
02-06-2024 | 01:29
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