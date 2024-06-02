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وسائل إعلام إسرائيلية: هجمات حزب الله تتكثف والقذائف الصاروخية تزداد ثقلاً والمدى أصبح يطال عكا

Lebanon 24
02-06-2024 | 01:39
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