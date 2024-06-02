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المستشار السياسي لنتنياهو: تفاصيل كثيرة بصفقة التبادل بحاجة للعمل عليها

Lebanon 24
02-06-2024 | 01:45
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