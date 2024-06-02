يديعوت أحرونوت تنقل عن زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان قوله إنه تلقى خلال الأسبوع الماضي عرضا من نتنياهو لتولي منصب وزير الدفاع

Lebanon 24