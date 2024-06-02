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البطريرك الراعي في عظة الاحد: لو أن السياسيين عندنا يشعرون بموهبة الروح القدس فيتحررون من مصالحهم الخاصة من أجل الخير العام

Lebanon 24
02-06-2024 | 03:47
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