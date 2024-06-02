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تعطل سيارة بعد جسر فؤاد شهاب جونيه على المسلك الشرقي سببت بازدحام مروري في المحلة (التحكم المروري)

Lebanon 24
02-06-2024 | 05:55
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