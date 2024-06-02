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إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في عكا ونهاريا ومحيطهما خشية من تسلل طائرة مسيّرة (الشرق)

Lebanon 24
02-06-2024 | 08:06
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