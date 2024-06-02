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"لبنان 24": تمكنت فرق من الدفاع المدني في الهيئة الصحية الاسلامية من إخماد الحريق في محمية الخيام الطبيعية بعد اندلاع النيران فيها نتيجة القصف الاسرائيلي

Lebanon 24
02-06-2024 | 09:23
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