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هآرتس عن الجيش الإسرائيلي: إصابة 46 جنديا في القتال في قطاع غزة منذ يوم الخميس 4 منهم حالتهم خطيرة (الجزيرة)

Lebanon 24
02-06-2024 | 09:41
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