Advertisement

أخبار عاجلة

سي بي إس عن مسؤول إسرائيلي: إسرائيل لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار دون إعادة كل الرهائن وتدمير قدرات حماس (الجزيرة)

Lebanon 24
02-06-2024 | 10:26
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصدر قيادي في حماس لـ"الجزيرة": الرد الإسرائيلي الذي تسلمناه لا يشمل وقفا دائماً لإطلاق النار ولا انسحابا من قطاع غزة
lebanon 24
02/06/2024 18:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في حماس لـ"التلفزيون العربي": سنتعامل بإيجابية مع أي مقترح يشمل وقفا دائما لإطلاق النار وانسحابا شاملا من غزة مع التزام إسرائيلي
lebanon 24
02/06/2024 18:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع والا عن مسؤولين في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي: حماس تبذل جهودا كبيرة لإعادة بناء قدراتها العسكرية لشن هجوم في المستقبل
lebanon 24
02/06/2024 18:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب إسرائيل بمجلس الأمن: صيغة الوقف الفوري لإطلاق النار واضحة وعلى حماس الاستسلام وإطلاق سراح كل الرهائن (الجزيرة)
lebanon 24
02/06/2024 18:14:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:01 | 2024-06-02
10:56 | 2024-06-02
10:45 | 2024-06-02
10:41 | 2024-06-02
10:25 | 2024-06-02
10:23 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24