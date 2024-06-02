Advertisement

أخبار عاجلة

مصادر العربية: مصر حملت إسرائيل مسؤولية تعثر دخول المساعدات عبر معبر رفح (العربية)

Lebanon 24
02-06-2024 | 10:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية" عن مسؤول مصري: لا صحة لتصريحات وزير خارجية إسرائيل بشأن مسؤوليتنا عن إغلاق معبر رفح
lebanon 24
02/06/2024 23:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية مصر: إغلاق معبر رفح يقتضي تحمل إسرائيل مسؤوليتها عن دخول المساعدات
lebanon 24
02/06/2024 23:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جرافات وآليات إسرائيلية تجرف مخازن المساعدات الإنسانية في معبر رفح البري (العربية)
lebanon 24
02/06/2024 23:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة المعابر في غزة: توقف حركة المسافرين داخل معبر رفح ودخول المساعدات بشكل كامل (العربية)
lebanon 24
02/06/2024 23:37:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:33 | 2024-06-02
15:43 | 2024-06-02
15:27 | 2024-06-02
14:22 | 2024-06-02
14:01 | 2024-06-02
14:00 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24