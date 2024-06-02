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الشرطة الإسرائيلية تحاول فض مظاهرة لليهود المتشددين رفضا لقانون التجنيد الإجباري الذي يشمل تجنيد الحريديم

Lebanon 24
02-06-2024 | 11:15
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