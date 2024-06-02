وسائل إعلام "إسرائيلية": مشادة كلامية بين قائد القيادة الشمالية في "الجيش الإسرائيلي" ورئيس بلدية كريات شمونه حيث خرج الأخير خلال إجتماع مع رؤساء المستوطنات الشمالية من المجلس وهو يصرخ

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