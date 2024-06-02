Advertisement

أخبار عاجلة

تسعة جرحى في هجمات أوكرانية على منطقتين روسيتين حدوديتين

Lebanon 24
02-06-2024 | 11:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مصادر أوكرانية: قتيلان و7 جرحى في هجمات نفذتها روسيا على مدينة خاركيف شمال شرقي البلاد (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/06/2024 23:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام أوكرانية: قد تبدأ الهجمات الأولى على أراضي الاتحاد الروسي باستخدام الأسلحة الأميركية في غضون ساعات أو أيام (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
02/06/2024 23:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل 4 على الأقل في هجمات أوكرانية على منطقة بيلغورود في جنوب روسيا (رويترز)
lebanon 24
02/06/2024 23:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
قتيل و8 جرحى في غارات جوية روسية على مدينة أوديسا الأوكرانية
lebanon 24
02/06/2024 23:38:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:33 | 2024-06-02
15:43 | 2024-06-02
15:27 | 2024-06-02
14:22 | 2024-06-02
14:01 | 2024-06-02
14:00 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24