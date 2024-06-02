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هيئة البث الإسرائيلية: الفريق المفاوض لم يعرض تفاصيل العرض الإسرائيلي لإطلاق سراح المحتجزين على وزراء الحكومة الموسعة بطلب من نتنياهو وحكومة الحرب وخوفاً من التسريبات
Lebanon 24
02-06-2024
|
13:32
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