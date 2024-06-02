Advertisement

أخبار عاجلة

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يعترف بسقوط مسيّرة في نهاريا للمرة الأولى منذ بداية الحرب

Lebanon 24
02-06-2024 | 15:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يديعوت أحرونوت" عن مسؤول في فريق التفاوض الإسرائيلي: نقطة الخلاف بشأن صفقة التبادل لا تزال قضية إنهاء الحرب
lebanon 24
03/06/2024 02:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مقتل 634 ضابطا وجنديا وإصابة 555 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب (الجزيرة)
lebanon 24
03/06/2024 02:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي أنهى مؤخرا بناء 4 مواقع عسكرية على طول ممر نتساريم تمهيدا لإقامة دائمة لمئات الجنود
lebanon 24
03/06/2024 02:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يشن عملية عسكرية للمرة الثالثة في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة منذ بدء الحرب
lebanon 24
03/06/2024 02:32:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
19:24 | 2024-06-02
19:05 | 2024-06-02
19:00 | 2024-06-02
18:51 | 2024-06-02
18:49 | 2024-06-02
18:40 | 2024-06-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24