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وزير العدل هنري خوري: إستمرار الفراغ الرئاسي يشكل متاعب كثيرة وبرأي يجب أن يُعدّل الدستور ليبقى رئيس الجمهورية حتى إنتخاب رئيس آخر وهذا ما يشكل عملية تسريع للإنتخاب (الجديد)
Lebanon 24
02-06-2024
|
15:43
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