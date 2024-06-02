وزير العدل هنري خوري: إستمرار الفراغ الرئاسي يشكل متاعب كثيرة وبرأي يجب أن يُعدّل الدستور ليبقى رئيس الجمهورية حتى إنتخاب رئيس آخر وهذا ما يشكل عملية تسريع للإنتخاب (الجديد)

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