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البث الإسرائيلية: مسؤولون بحكومة نتنياهو يريدون المضي قدما في صفقة المحتجزين حتى قبل رد حماس

Lebanon 24
02-06-2024 | 16:33
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