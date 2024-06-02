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أخبار عاجلة
القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين: أصوات بالمؤسسة الأمنية ترى ضرورة وقف الحرب والتوصل لاتفاق حتى لو بقي السنوار بالسلطة في هذه المرحلة
Lebanon 24
02-06-2024
|
16:46
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