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سفير أميركا لدى إسرائيل للجيروزاليم بوست: الحرب في مرحلة قد يكون نجاح الدبلوماسية فيها أفضل من المعركة

Lebanon 24
02-06-2024 | 17:52
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