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يديعوت أحرونوت: لجنة وزارية بالحكومة الإسرائيلية تسمح لوزارة الدفاع بشراء سرب ثالث من مقاتلات f35

Lebanon 24
02-06-2024 | 17:57
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