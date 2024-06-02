Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الاسرائيلي: إنهاء تدريب على مستوى هيئة الأركان العامة لرفع الجاهزية على الجبهة الشمالية

Lebanon 24
02-06-2024 | 18:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: أجرينا سلسلة تدريبات هذا الأسبوع لتعزيز الجاهزية على الحدود الشمالية
lebanon 24
03/06/2024 09:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي: الجيش الاسرائيلي في حالة تأهب قصوى وجاهز للدفاع والهجوم ضد أي تهديد (الشرق)
lebanon 24
03/06/2024 09:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الاسرائيلية: أهالي 600 جندي يبعثون رسالة إلى قيادات الجيش يعارضون فيها اجتياح رفح
lebanon 24
03/06/2024 09:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس هيئة اركان الجيش الاسرائيلي يصادق على خطط للمراحل اللاحقة للحرب في مقر قيادة المنطقة الجنوبية بعد اجراء تقييمًا للوضع
lebanon 24
03/06/2024 09:06:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:44 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:14 | 2024-06-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
02:05 | 2024-06-03
02:04 | 2024-06-03
02:02 | 2024-06-03
01:48 | 2024-06-03
01:42 | 2024-06-03
01:37 | 2024-06-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24